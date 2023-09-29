الضفة: عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

أسفرت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص وحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

في كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي نظمت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق، إذ جرى نقل إحداها إلى المستشفى فيما جرى علاج باقي الإصابات ميدانيا.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بينهم متضامن وصحافية أجنبيان إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 48 إصابة وقعت خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن، بينها 8 إصابات مباشرة بقنابل الغاز نقلت إحداها إلى مركز طبي بينما باقي الإصابات جرى علاجها ميدانيا، بالإضافة إلى 43 إصابة بالاختناق بالغاز.

وأشار إلى تعرض طاقم الإسعاف التابع له للاختناق خلال إسعافه بعض المصابين بالمواجهات، كما جرى عرقلة إحدى سيارات الإسعاف على حاجز بيت فوريك.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.