قتيل ومصابون إثر تفجير وإطلاق نار جنوبيّ البلاد

لفتت تقارير إلى أن ما جرى "حدث واحد، ربما انقسم إلى ساحتين؛ لاحقت الشرطة المجرمين الذين جاءوا على ما يبدو للقضاء على مجرم ثالث بقنبلة، ويبدو أن عناصر الشرطة أطلقوا النار عليهما خلال مطاردةـ انتهت عند تقاطع مسمية".

قُتل شخص وأُصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، مساء الأحد، إثر تفجير مركبة، وإطلاق نار جنوبيّ البلاد، في حدثين وقعا على بُعد كيلومترات قليلة من بعضهما.

وفي حين لا يزال الرابط بين الحدثين غير واضح حتى الآن بصورة رسميّة، أشارت تقارير صحافية إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، وإصابة آخر بجروح متوسطة، في انفجار سيارة، بين الطريق السريع 7 والطريق السريع 3.

وأضحت أنه بعد دقائق من ذلك، وعلى مسافة غير بعيدة من مكان الانفجار، ورد بلاغ عن إطلاق نار قرب مفرق مسمية، أُصيب فيه أيضا شخصان، حالة أحدهما حرجة، فيما وُصفت حالة الآخر بالمتوسطة.

وتلقّى سكان "حتساف" إخطارا حول عملية التصفية، جاء فيه أنه "خلال المطاردة أطلقت الشرطة النار على مفترق الرام (مسمية) وهناك جريحان في المنطقة".

وأشار الإخطار إلى أن المصابين ليسا من سكان "حتساف"، وإلى أنه "يتم التعامل مع الحدث من قبل الشرطة". وقالت إنه "يُرجى الامتناع عن الحضور إلى تقاطع الرام في الوقت القريب".

ولفتت التقارير إلى أن ما جرى "حدث واحد، ربما انقسم إلى ساحتين؛ لاحقت الشرطة المجرمين الذين جاءوا على ما يبدو للقضاء على مجرم ثالث بقنبلة، ويبدو أن عناصر الشرطة أطلقوا النار عليهما خلال مطاردةـ انتهت عند تقاطع مسمية".

وقالت الشرطة في بيان: "قبل قليل وردت أنباء عن انفجار سيارة بالقرب من موشاف ’حتساف’، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص يتلقون العلاج من فريق (طبيّ) تمّ استدعاؤه إلى مكان الحدث".

وأضافت أن قواتها وخبراء متفجرات، "يعملون في مكان الحدث، وشرعوا في في جمع الأدلّة، كجزء من التحقيق الذي تمّ فتحه".

وقال الطاقم الطبيّ إن الانفجار وقع على شارع 40، بالقرب من "موشاف حتساف"، مشيرا إلى أن أفراده أقرّوا وفاة شاب يبلغ من العمر 37 عاما.

وقدّموا العلاج والإسعافات الأوليّة، لشاب يبلغ من العمر 33 عاما، وُصفت حالته بالمتوسطة، وقد تمّ نقله إلى مستشفى "كابلان"، لاستكمال تلقّي العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "رأيت مركبة محترقة ومحطَّمة، وشابًّا يبلغ من العمر 37 عامًا، عالقا على مقعد السائق"، موضحا أنه "كان فاقدًا للوعي وبدون علامات تدل على الحياة، وكان علينا أن نقرّ وفاته".

وأضاف أنه "تمّ إخراج شاب يبلغ من العمر 33 عامًا من السيارة، وهو في حالة وعي تامّ، ويعاني من إصابات متعدّدة، وقد قدّمنا ​​له العلاج الطبيّ، ونقلناه إلى المستشفى، فيما كانت حالته خطيرة".

تفاصيل أوفى تباعا..