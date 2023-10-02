فيديو | إلغاء مباراة الاتحاد السعوديّ ومضيفه سباهان الإيرانيّ بسبب تمثال لقاسم سليماني

ي حين لم يحدّد الاتحاد الآسيوي سبب امتناع اللاعبين السعوديين عن اللعب، أشارت تقارير صحافية إلى أن رفضَ الفريق السعوديّ جاء بسبب تواجُد تمثال لقائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

أُلغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سباهان الإيراني التي كانت مقررة، الإثنين، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، بسبب ظروف غير متوقعة، حسب ما أعلن الإتحاد القاري في بيان.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، إنه "تمّ إلغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في أصفهان مساء يوم الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة".

إلغاء مباراة سباهان الإيراني مع الاتحاد السعودي في مدينة أصفهان بعد رفض الاتحاد الدخول في الملعب دون الإعلان عن الأسباب. pic.twitter.com/vtQVFMRVFK — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) October 2, 2023

وشّدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة. وسوف تتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية.

تمثال سليماني (تصوير شاشة)

وفي حين لم يحدّد الاتحاد الآسيوي سبب امتناع اللاعبين السعوديين عن اللعب، أشارت تقارير صحافية إلى أن رفضَ الفريق السعوديّ جاء بسبب تواجُد تمثال لقائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كما أشارت إلى أن بعض الجماهير عمدت إلى إلقاء أشياء صوب أرضية الملعب، أو المتواجدين عليها.

من جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر حسابها في منصة "إكس" أن لاعبي الاتحاد رفضوا خوض المواجهة، اعتراضا على "ممارسات إيرانية غير مشروعة".