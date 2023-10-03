إيطاليا: عشرون قتيلا على الأقلّ في سقوط حافلة من على جسر في البندقيّة

أسفر سقوط حافلة من على جسر في البندقية بإيطاليا عن مصرع 20 شخصا على الأقلّ، وإصابة آخرين. وجاء في منشور لرئيس البلدية، لويجي برونيارو، أن "مأساة ضربت مجتمعنا هذا المساء"، واصفا المشهد في موقع التحطّم بأنه "مروّع".

لقي 20 شخصا على الأقلّ مصارعهم، بينهم طفلان، إثر سقوط حافلة، من على جسر في البندقية بإيطاليا، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

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وبحسب أجهزة الإطفاء "اشتعلت النيران" في الحافلة، بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.

وجاء في منشور لرئيس البلدية، لويجي برونيارو، أن "مأساة ضربت مجتمعنا هذا المساء"، واصفا المشهد في موقع التحطّم بأنه "مروّع".

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن "أحرّ تعازيها".

(Getty Images)

وجاء في بيان أصدرته: "أنا على تواصل مع رئيس البلدية لويجي برونيارو و(وزير النقل) ماتيو سالفيني من أجل متابعة مستجدات هذه المأساة".

(Getty Images)

(Getty Images)