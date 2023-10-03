تايلاند: قتيل وجرحى في إطلاق نار داخل مجمع تجاري بالعاصمة بانكوك

وقع إطلاق النار داخل مجمع تجاري رئيسي في وسط بانكوك الذي يعد مقصدا أساسيا للسياح. فيما شوهد المئات من الأشخاص الذين تواجدوا داخل المجمع التجاري وهم يهربون منه إلى الخارج.

قتل شخص وأصيب 6 آخرون اليوم، الثلاثاء، في إطلاق نار وقع في مجمع تجاري رئيسي في وسط العاصمة التايلاندية؛ وجرى توقيف فتى بالضلوع في إطلاق النار.

وأكد مدير مركز إيراوان للطوارئ، يوتانا سريتانان، للصحافيين "تحدثنا في البداية عن ثلاثة قتلى، لكن في الواقع قُتل شخص واحد فقط".

وأظهر عدد من مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يهرعون إلى خارج مركز سيام باراجون التجاري في العاصمة الذي يعد مقصدا أساسيا للسياح والسكان المحليين.

وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، للصحافيين إنه تم اعتقال مطلق النار والسيطرة على الوضع مشيرا إلى أن الشرطة تقوم بتفريغ المكان.

وشوهدت عشرات من سيارات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف أمام أحد المداخل الرئيسية للمركز التجاري بعد وقوع إطلاق النار.

ويأتي إطلاق النار قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تايلاند الحديث، عندما أقدم رجل شرطة سابق مسلح بسكين ومسدس بمهاجمة حضانة، وقتل 24 طفلا و12 بالغا.