الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأميركي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة التي نظمت لأول مرة عام 1930 في أوروغواي، ونجح حينها أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.

وذكر الفيفا، في بيان، "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة".

وتابع "إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي".

وأوضح الفيفا أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسميًا عن مستضيف الحدث في العام 2024، لافتًا إلى أن المباريات التي ستستضيفها أميركا الجنوبية ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي.

وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب.

من جانبه، أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم بشكل مشترك لبلاده ولإسبانيا والبرتغال، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الديوان الملكي.

وأفاد البيان بأن "العاهل المغربي يزف بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإجماع، لملف المغرب إسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم".

وأوضح أن "هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم". وأعرب الملك عن تهانيه لإسبانيا والبرتغال، مجددا التأكيد على التزام المغرب بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بالملف.

وجاء في بيان الفيفا أنه "بعد مشاورات مكثفة مع كافة الاتحادات القارية ونظرًا لأهمية الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم، اتخذ مجلس فيفا قرارات رئيسية في ما يتعلق بتقديم ملفات الترشيح واستضافة النسخة المئوية للمونديال في عام 2030 خلال اجتماعه الذي عقده عبر الفيديو من مقره في لوزان".

وأضاف أنه "في العام 2030، ستجمع كأس العالم ثلاث قارات وستة دول، ما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها". ودعا "فيفا" الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، إنه "في عالم منقسم، يتحد فيفا وكرة القدم"، مضيفًا "وافق مجلس فيفا الذي يمثل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أميركا الجنوبية، وستنظم ثلاث دول في أميركا الجنوبية - الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي - مباراة واحدة في كل منها في نسخة 2030".

وتابع "ستقام أولى هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب حيث بدأ كل شيء وهو ملعب سنتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم".

وأوضح "في عام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، ثلاث قارات - أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية - ست دول - الأرجنتين والمغرب والباراغواي والبرتغال وإسبانيا والأوروغواي - ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معًا باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم فيفا".

وفي آذار/ مارس الماضي أعلن العاهل المغربي قرار بلاده الترشح المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك في رسالة وجهها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال الملك محمد السادس في رسالته إن بلاده "قررت الترشح المشترك لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030".

ويعتبر طلب الترشيح المغربي السادس من نوعه بعد الفشل في 5 مناسبات سابقة، كانت الأولى لمونديال 1994 واستضافته الولايات المتحدة الأميركية، والأخيرة في نسخة 2026 التي ذهبت لمصلحة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.