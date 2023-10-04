بن سلمان يعلن نيّة السعوديّة استضافة كأس العالم 2034 

يأتي الإعلان عن نيّة الترشُّح "وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي".

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي ("فيفا") للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.

وذكر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن "رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034، تُعدّ انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

ويأتي الإعلان عن نيّة الترشُّح "وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ("واس").

وذكر بن سلمان أن نية الاستضافة "تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي".

بدوره، قال وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبد العزيز بن تركي بن فيصل: "جسدت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية مكانتها العالمية من خلال ما نشهده من نهضة وتطور على الأصعدة كافة... وهو ما انعكس على النقلة النوعية الكبيرة للقطاع الرياضي".

وأضاف أن الإعلان "يشكّل خطوة هامة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم، وتجسيدا حقيقيا لمسيرة النجاح التي تشهدها المملكة، كما يؤكد التزامها في تطوير مختلف الرياضات، ومنها لعبة كرة القدم، إذ تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم، كما نؤكد أن النجاح في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية، وفوز المملكة باستضافة العديد من البطولات القارية والدولية خلال الأعوام القليلة المقبلة، خير شاهد على المكانة المميزة التي وصلت إليها بلادنا، بما يجعلها موطنًا مثاليًا مميزًا لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل إن "إعلان نية الترشح يعدّ لحظة هامّة تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسّد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".

وشهدت رياضة كرة القدم في السعودية تطورًا كبيرًا، حيث ازداد عدد اللاعبين بنسبة 50% واللاعبات بنسبة 86% منذ عام 2021م، كما ارتفع عدد المدربين والمدربات من 750 مدربًا في عام 2018 إلى أكثر من 5,500 مدرب ومدربة حتى هذا العام، إلى جانب افتتاح أكثر من 18 مركزًا تدريبيًا إقليميًا في مختلف مناطق البلاد للشباب والشابات، بحسب "واس".

كما يُعدّ دوري "روشن" السعودي للمحترفين، أحد أقوى الدوريات الآسيوية، والمُنافسة عالميًا بتواجد كبار النجوم العالميين من أكثر من 45 دولة، ممّا جعله محط أنظار العالم.

يُذكر أن السعودية ستستضيف خلال الفترة المقبلة كأس العالم للأندية 2023، ونهائيات كأس آسيا 2027، بالإضافة لعدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.

وجاء الإعلان السعودي، عقب وقت وجيز من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا")، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.