قتيلان في ضربات تركية على مواقع كردية بسورية

جددت الطائرات التركية استهدافها لمناطق “الإدارة الذاتية”، حيث قصفت بثلاثة ضربات مواقع غربي مخيم واشوكاني في ريف الحسكة. واستهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال نحو ساعتين، سيارة عند نقطة الإنشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة.

قتل شخصان نتيجة استهداف طائرة تركية لسيارة أثناء تفقد نقطة الإنشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة، بعد القصف التركي الأول، بحسب ما أفاد المرصد السوري، اليوم الخميس.

وجددت الطائرات التركية استهدافها لمناطق “الإدارة الذاتية”، حيث قصفت بثلاثة ضربات مواقع غربي مخيم واشوكاني في ريف الحسكة.

واستهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال نحو ساعتين، سيارة عند نقطة الإنشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة.

وقصفت طائرة تركية المنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” عند مفرق الدرباسية-تل تمر-الحسكة شمال غرب الحسكة، كما استهدفت منشأة لـ”قسد” بالقرب في منطقة مشيرفة على طريق الدرباسية القديم، مما أدى إلى احتراق صهريج مازوت وإصابة 3 عمال.

ويأتي ذلك، بعد تهديدات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حيث صرح: "من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي في سورية والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية”

ويوم أمس الأربعاء، دوت انفجارات في قرية صفيا التابعة لمدينة الحسكة، نتيجة استهداف مسيرة تركية لمعمل القرميد على طريق عام الحسكة- القامشلي، الذي تتخذه قوات سورية الديمقراطية ثكنة عسكرية لها، بالتوازي مع ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.