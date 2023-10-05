نتنياهو: "نرى بإيران أنها مسؤولة عن الإرهاب" في الضفة الغربية

أقوال نتنياهو تأتي في أعقاب إصابة 5 جنود احتلال، 3 بينهم بجراح خطيرة، خلال اشتباكات في طولكرم، وتبين من تحقيق أولي أن جنود الاحتلال ألقوا قنبلة يدوية باتجاه المقاومين الذين تمكنوا من إعادة إلقائها باتجاه الجنود وانفجارها

عقب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في طولكرم في الضفة الغربية اليوم، الخميس، وقال في بيان إن "الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستستمر في العمل بشجاعة وحزم من أجل تطهير أعشاش المخربين في يهودا والسامرة".

وأضاف نتنياهو "أننا نرى بإيران أنها مسؤولة مباشرة عن موجة الإرهاب في يهودا والسامرة، بتشجيع وتمويل عمليات قاتلة ضد مواطني إسرائيل. وحكومة إسرائيل ستحارب الإرهاب بحزم وتدافع عن مواطني إسرائيل".

وأفاد بيان مشترك صادر عن المتحدثين باسم وحدة حرس الحدود والجيش الإسرائيلي بأنه بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم، دارت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، الذين ألقوا عبوات ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية، وأنه تم رصد إصابات في صفوف المقاومين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المقاومين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاما)، والشهيد حذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما) خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال.

وجاء في بيان الاحتلال أن "خلال انسحاب القوات من العملية، أصيب خمسة جنود حرس الحدود جراء إلقاء قنبلة نحوهم، وإصابة ثلاثة منهم خطيرة وإصابة اثنين تتراوح بين متوسطة وطفيفة" وجرى نقل جميعهم إلى المستشفى.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إلى أنه تبين من تحقيق أولي أن جنود الاحتلال ألقوا قنبلة يدوية باتجاه المقاومين، الذين تمكنوا من إعادة إلقائها باتجاه الجنود، وانفجرت ما أدى إلى إصابة 5 جنود.

في أعقاب ذلك، جرت عملية إنقاذ للجنود وإخراجهم من المكان بسرعة. ووصفت إصابة أحد الجنود على الأقل بأنها حرجة جدا.