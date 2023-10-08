الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع بلبنان ردا على إطلاق قذائف

صدرت تعليمات للإسرائيليين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة والملاجئ، بعد تعرض المنطقة لإطلاق هاون. وأصدرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.

أطلقت صباح اليوم الأحد، عدة قذائف هاون من لبنان صوب جبل الشيخ تجاه مزارع شبعا المحتلة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية، حيث سمع دوي انفجارات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن "القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا في مزارع شبعا".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إطلاق قذائف من لبنان، ويقول إنه "يراقب الوضع كاملا ومستعد لجلب ثمن باهظ أن تطورت الأوضاع".

وعقب ذلك، صدرت تعليمات للإسرائيليين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة والملاجئ، بعد تعرض المنطقة لإطلاق هاون.

وأصدرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك، فيما أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، أنها "تراقب عن كثب" الأحداث في إسرائيل، مبينة أن جنودها يتواجدون على طول الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل للمساعدة في تجنب التصعيد.

جاء ذلك على لسان أندريا تيننتي الناطق الرسمي باسم "يونيفيل"، حيث نقلت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية عنه قوله إن "بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل".

وأضاف تيننتي، أن "جنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق (الحدودي بين لبنان وإسرائيل) للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد".

ولفت المتحدث الأممي، إلى أن "قيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم".

وأوضح: "هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة".

وخلال الجولات القتالية السابقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سُجل إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل من دون أن تتبنى أي جهة مسؤولية ذلك، يقابلها قصف إسرائيلي على مناطق مفتوحة يشتبه بأنه أطلقت منها الصواريخ.