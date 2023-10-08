إدارة الطيران الأميركية تحث على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي

حثت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، فجر اليوم، الأحد، شركات الطيران الأمريكية والطيارين، على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس وعدوان الاحتلال على غزة.

يأتي ذلك تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية وينطبق على جميع الارتفاعات بسبب الأحداث التي شهدتها الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتصاعد هجمات الاحتلال على قطاع غزة والرشقات الصاروخية التي تطلق من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 232 فلسطينيا على الأقل وإصابة 1697 آخرين، من جراء ضربات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف مواقع في القطاع، بما في ذلك بنايات سكنية.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحا، حالات بعضهم خطيرة، بحسب المعطيات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، السبت، أسر العشرات من الجنود الإسرائيليين خلال العملية العسكرية التي انطلقت من غزة.

وأقر جيش الاحتلال بأسر فصائل القاومة لعدد من الإسرائيليين، بينهم جنود، في حين لم يورد أي تقديرات حول عدد الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.