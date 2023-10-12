بلينكن لنتنياهو: "طالما الولايات المتحدة موجودة، لن تكونوا لوحدكم أبدا"

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مزعم حول قيام مقاتلي حماس بـ"قطع رؤوس" أطفال في "غلاف غزة، يوم السبت الماضي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

واعتبر نتنياهو مخاطبا بلينكن: "جئت إلى شعب الأسود. ومثلما سُحق داعش، هكذا سيحصل لحماس".

وقال بلينكن إنه "أزور إسرائيل ليس كمندوب أميركي فقط وإنما كيهودي، فجدي يهودي".

وأضاف أنه "طالما الولايات المتحدة موجودة، لن تكونوا لوحدكم أبدا".

وادعى بلينكن أن "لحماس هدف واحد وهو القضاء على إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم التقى نتنياهو، في مكتبه في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، مع بلينكن، الذي وصل إلى إسرائيل اليوم، الخميس.

وبحسب بيان، فإن نتنياهو شكر بلينكن على قوله إنه "نحن هنا ولن نذهب إلى أي مكان". وشارك في اللقاء وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وآخرون، وعن الجانب الأميركي، السفير في إسرائيل ومساعدة بلينكن لشؤون الشرق الأوسط ومستشار سياسي.

وسيلتقي نتنياهو وبلينكن على انفراد، ثم يدليان بتصريحات لوسائل الإعلام، ولاحقا سيلتقيان بحضور وزير الأمن، يوآف غالانت، وعضوي كابينيت الحرب من كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.