نتنياهو: "حرب الاستقلال" لم تنتهِ بعد

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "حرب الاستقلال"، في إشارة إلى نكبة الشعب الفلسطيني، لم تنتهِ بعد، وذلك في خطاب له في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للكنيست، مساء اليوم، الإثنين.

وحول الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، قال نتنياهو إن الأمر يتطلب "عزيمة وتضحية"، وأضاف "نحن مستعدون للاستمرار حتى الحسم المطلق".

وفي ما يتعلق بـ"الجبهة الشمالية" لإسرائيل، قال نتنياهو متوجها إلى "حزب الله" وإيران: "لا تختبرونا؛ لا تعودوا على أخطاء الماضي، إن الثمن اليوم سيكون أقسى".

وعن الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت هجوم القسام المباغت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قال نتنياهو: "هناك العديد من التساؤلات بشأن الكارثة التي تعرضنا لها قبل 10 أيام؛ سنحقق بكل شيء حتى النهاية".

وأضاف "بدأنا باستخلاص العبر وتعلم الدروس لكننا نركز على هدف واحد؛ توحيد القوات والانقضاض بهدف الفوز، ولتحقيق هذا الهدف نحن نحتاج للتحلي بالعزيمة لأن الانتصار سيستغرق وقتا".

من جانبه، قال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إنه "حتى دولة إسرائيل التي خبِرت الحروب والإرهاب، لم تواجه أبدا ضربة مؤلمة بهذا الحجم والقوة والشر والوحشية، وهذه الضربة قاسية بسبب شدتها، لكن المعركة لم تنته. والحرب بدأت وحسب".

وأضاف "سنقف معا حتى النصر المطلق، وحتى القضاء على العدو".