"طوفان الأقصى" | للمرّة الأولى منذ سنوات: الدولار يتجاوز 4 شيكل

تجاوزت قيمة الدولار 4 شيكل إسرائيليّ، وذلك للمرّة الأولى منذ سنوات، في ظل "طوفان الأقصى"، العملية التي كانت حركة "حماس" قد أطلقتها، وأعقبها عدوان إسرائيليّ لا يزال متواصلا على قطاع غزة المحاصَر.

وتجاوز الدولار 4 شيكل، ليتمّ تداوله بسعر 4.002 شيكل، فيما تمّ تحديد السعر التمثيليّ في وقت سابق اليوم الإثنين، عند 3.99 شيكل.

وكان الشيكل عند هذا المستوى آخر مرة، قبل نحو ثماني سنوات، وذلك في آذار/ مارس 2015.

وأغلقت بورصة تل أبيب على ارتفاع بعد أن أغلقت تعاملات أمس على تراجعات حادة، إذ ارتفع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 2.5%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.4%.

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