هجمات بمسيرات وقذائف صاروخية تستهدف مواقع تتمركز فيها قوات أميركية في سورية والعراق، وسفينة حربية أميركية تصل إلى البحر الأحمر، وتعترض 3 صواريخ "كروز" هجومية وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن و"ربما كانت تستهدف إسرائيل"، بحسب وزارة الدفاع الأميركية.

تعرضت القوات الأميركية في الشرق الأوسط، مساء الخميس، لسلسلة من الهجمات بطائرات مُسيّرة وصواريخ، في ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية "ردا منسقا من قبل المحور الموالي لإيران" في أعقاب دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، فيما اعترضت سفينة بحرية أميركية صواريخ أطلقت من اليمن، وأشارت البنتاغون إلى إمكانية أن تكون هذه الصواريخ كانت تستهدف إسرائيل.

في اليمن، اعترضت سفينة حربية أميركية تبحر بالقرب من سواحل البلاد في البحر الأحمر، عدة صواريخ أطلقت عليها، على ما يبدو من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيون). وفي العراق، وردت أنباء عن هجوم آخر مساء اليوم على استهدف قاعدة "عين الأسد"، حيث تتمركز القوات الأمريكية. وفي ساعات الصباح، تعرضت القوات الأميركية في سورية لهجوم بطائرات مُسيّرة.

وفي مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم البنتاغون، مساء الخميس، أعلن أن مدمرة أميركية كانت "تجوب شمال البحر الأحمر"، اليوم، أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن "ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل" على ما أعلن البنتاغون. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية عدم سقوط أي إصابات في صفوف المدمرة الأميركية "كارني" والمدنيين على الأرض "بحسب معلوماتنا".

وتشير تقديرات الأجهزة الامنية الإسرائيلية التي أوردتها القناة 13، مساء اليوم، إلى أن الصواريخ التي أطلقت من اليمن كانت تستهدف مواقع إسرائيلية جنوبي البلاد، فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين أن الصواريخ التي اعترضتها السفينة الحربية الأميركية في البحر الأحمر أطلقها الحوثيون من اليمن.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرات التي أطلقها الحوثيون من اليمن، كما أقر بأن القوات الأميركية "تصدت أمس لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي العراق"، مشددا على أنه "سنقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأميركية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أنه "لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين هدف الصورايخ لكن من المحتمل أن تكون موجهة نحو أهداف في إسرائيل"، وشدد البنتاغون على أنه يتخذ إجراءات لـ"تعزيز انتشار طائراتنا المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية".

وقال البنتاغون "لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا في المنطقة وردع أي تصعيد إقليمي أو توسع للصراع الذي بدأته حماس"، وأضاف "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا بعد الهجمات على جنود أميركيين في العراق وسورية"، وأكد أنه "تم استهداف قاعدة أميركية في سورية بمُسيّرة تم تدميرها ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف".

وأضاف البنتاغون أن "وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، شدد على أهمية حماية المدنيين الأبرياء سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين"، مشددا في الوقت نفسه على أن "الشحنات الأولى من المساعدات العسكرية بدأت تصل إسرائيل الأسبوع الماضي وما زالت تصل بشكل شبه يومي".

وقال إن المساعدات الأميركية لإسرائيل "تشمل ذخائر وقنابل ومعدات أساسية أخرى"، وأضاف "سنرسل المزيد من صواريخ القبة الحديدية حتى تحصل إسرائيل على القدرات اللازمة للحفاظ على دفاعاتها"، وتابع "المعلومات المتوفرة لدينا لا تظهر أن لإيران علاقة مباشرة بهجمات حماس الأخيرة".

وفي وقت سابق اليوم، عبرت المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني"، المرسلة إلى الشرق الأوسط، قناة السويس. وأعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن المدمرة من طراز "دي دي جي 64"، عبرت قناة السويس متوجهة إلى الشرق الأوسط من أجل ضمان الأمن والسلام، على حد تعبيره.