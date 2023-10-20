موديز تدرس تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل

في ظل حالة الطوارئ والحرب التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، تدرس خفض درجة التصنيف الائتماني لتل أبيب.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، الخميس، وضع التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، والذي يقف عند مستوى A1، تحت المراقبة فيما تدرس خفضه في الفترة المقبلة.

وبحسب الوكالة، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "اندلاع الصراع العنيف وغير المتوقع بين إسرائيل وحماس"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وتعتزم الشركة مراقبة التطورات في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، وفي حالة حدوث "تدهور كبير في الوضع الأمني"، فستقوم بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بحسب ما أوضحت في تقرير صدر عنها.

وتشير الوكالة إلى أن عملية الفحص قد تطول لأكثر من ثلاثة أشهر مما هو معتاد في الحالات المماثلة.

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