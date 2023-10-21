رصد إطلاق قذائف هاون من لبنان نحو مزارع شبعا والجيش الإسرائيلي يرد بالنار

يأتي هذا بعد ساعات على زيارة وزير الأمن الإسرائيلي الحدود الشمالية مع لبنان، حيث صرّح أمام مجموعة من الضباط والجنود أن "حزب الله قرر الاشتراك بهذه الحرب، وهو يدفع ثمن ذلك، نستعد لكل إمكانية، أمامنا تحديات كبيرة".

استهدفت قذائف هاون أُطلقت من جنوبي لبنان مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة إسرائيليا، بعد ظهر اليوم السبت، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق حرجية، وفقا لتقارير لبنانية.

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وأعلن لاحقا الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن رصده إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه مزارع شبعا.

ويأتي هذا بعد ساعات على زيارة وزير الأمن الإسرائيلي الحدود الشمالية مع لبنان، حيث صرّح أمام مجموعة من الضباط والجنود أن "حزب الله قرر الاشتراك بهذه الحرب، وهو يدفع ثمن ذلك، نستعد لكل إمكانية، أمامنا تحديات كبيرة".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن مقتل جندي احتياط آخر، قُتل على الحدود اللبنانية إثر استهدافه، بصاروخ مضاد للدروع، يوم أمس الجمعة.

كما وجاء في الإعلان إن جنديين آخرين أُصيبا بحالة متوسطة، وثالث بحالة طفيفة.

وكان قد أعلن "حزب الله"، أمس الجمعة، قصف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود، فيما رد الأخير بقصف جوي ومدفعي في جنوب لبنان استهدف مواقع لـ"حزب الله" واستهداف ما اعتبره "خلايا" على الحدود وقتل متسلل بعد اشتباك أسفر عن إصابة جندي بجراح خطيرة.

ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 20 قذيفة من لبنان نحو مواقع له وبلدات حدودية، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ المضادة للدروع التي استهدفت قوات ومواقع له.