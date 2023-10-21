"كابينيت الحرب" الإسرائيلي ينهي مداولات أمنية في "القيادة الجنوبية"

أجرى "كابينيت الحرب" الإسرائيلية، اليوم السبت، مداولات أمنية في مقر القيادة الجنوبية في محيط قطاع غزة، وذلك ضمن الاستعدادات الإسرائيلية للاجتياح البري للقطاع المحاصر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمت خلال الأيام القليلة الماضية، المصادقة على الخطط لـ"توسيع الحرب"، مشيرا إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي الاستعداد لـ"المرحلة التالية".

وقال الجيش، في بيان صدر عنه، أنه "تمت خلال الأيام القليلة الماضية المصادقة على الخطط لتوسيع القتال". وأضاف "تنتشر وحدات الجيش النظامية والاحتياط في الميدان، وتجري التدريبات وفقا للخطط العملياتية المعتمدة"، دون مزيد من التفاصيل.

ويلوح الجيش الإسرائيلي منذ أيام، بجاهزيته للبدء بالحرب البرية في قطاع غزة، وفي تصريحات متكرة نسبت لقيادات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، أكدوا أن الجيش بات مستعدا لها بانتظار القرار السياسي.

ولليوم الخامس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.