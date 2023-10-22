سورية: استهداف محيطي مطاري دمشق وحلب بالصواريخ

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، "34 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 26 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفا، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

أفادت وسائل إعلام موالية للنظام السوري فجر اليوم الأحد، أنه تم استهداف محيطي مطاري دمشق وحلب الدوليين بصواريخ معادية.

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وفي الأسبوع الماضي، استهدف قصف إسرائيلي مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة، فيما أقر الجيش الإسرائيليّ بشن عدوان في سورية، في خطوة نادرة.

وأفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان "بسماع دوي أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية على محيط مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، "34 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 26 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفا، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

ووفق المرصد، فقد "تسببت تلك الضربات بمقتل 72 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 85 آخرين منهم بجراح متفاوتة".