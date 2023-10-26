3 شهداء في جنين.. اشتباكات مع قوات الاحتلال إثر مداهمات لأنحاء الضفة

أعلنت فصائل المقاومة في جنين عن اشتباكات واستهداف قوات الاحتلال وآلياتها بالرصاص وعبوات ناسفة في عدة مواقع بينها محيط مستشفى ابن سينا وحي الزهراء.

استُشهد الشاب عبد الله أبو الهيجاء من بلدة اليامون والشاب أيسر محمد العامر (24 عاما) من مخيم جنين، وعُثر على جثمان الشهيد جواد التركي في محيط مخيم جنين، والذي ارتقى خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمحيط مخيم جنين مع قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، كما أصيب آخرون بجروح إثر الاشتباكات التي وقعت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

الشهيد جواد التركي

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه جرى نقل 3 إصابات بالرصاص الحي إحداها وصفت بالخطيرة جدا خلال المواجهات في جنين، قبل أن يتم إقرار استشهاد الشابين في المستشفى.

وذكر أن طواقمه تعرضت لإطلاق نار من جنود الاحتلال أثناء إسعافها أحد المصابين في طوباس.

وأعلنت فصائل المقاومة في جنين عن اشتباكات واستهداف قوات الاحتلال وآلياتها بالرصاص وعبوات ناسفة في عدة مواقع بينها محيط مستشفى ابن سينا وحي الزهراء.

ودفع الاحتلال بقوات وآليات معززة إلى جنين، كما شوهدت مسيّرات في سماء المدينة فيما أقدمت جرافات الاحتلال على تخريب وحفر شوارع في محيط المخيم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدن نابلس والخليل وأريحا وبلدات فلسطينية أخرى فجر الجمعة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهتين الشرقية والغربية، وسيّرت آلياتها في شوارعها.

وقال الهلال الأحمر، إن 3 إصابات بالرصاص الحي إحداها بالصدر والظهر وقعت خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارعها، واقتحمت أحد المنازل في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وفي أريحا، اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي بعدة آليات، حيث داهمت مخيمي عين السلطان وعقبة جبر المحاذيين للمدينة، وقد وقعت اشتباكات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيمين.

وفي وقت سابق، أعلن عن استشهاد الشاب محمد أحمد صادق قبها (25 عاما) مساء الخميس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في قرية طورة قرب جنين يوم الجمعة الماضي.

وكان الشهيد قد أحيل بحالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا، وقد أقر الطاقم الطبي استشهاده مساء اليوم.

وكان الشهيد وهو من ذوي الإعاقة قد أصيب يوم الجمعة الماضي برصاص الاحتلال الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في قرية طورة، ونقل إلى مستشفى ابن سينا.

وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى 110 شهداء بالإضافة إلى 1900 إصابة.

إلى ذلك، أطلق مستوطن، الخميس، الرصاص نحو مركبة فلسطينية على الشارع الواصل بين القدس والخليل.

وفي التفاصيل، فإن مستوطنا أطلق الرصاص صوب مركبة فلسطينية كانت متعطلة، بينما كان يقوم سائقها بإصلاحها بين مستوطنتي "غوش عصيون" و"أفرات"، ما أدى إلى تسبب أضرار في هيكلها.