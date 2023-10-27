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27/10/2023 - 11:29

سقوط قذيفة في نويبع بمصر بعد إصابة 6 أشخاص في طابا إثر سقوط طائرة بدون طيار "مجهولة الهويّه"

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين، لم تسمّهما، بسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال الساعات الأخيرة تم رصد تهديد من الجوّ فوق البحر الأحمر".

سقوط قذيفة في نويبع بمصر بعد إصابة 6 أشخاص في طابا إثر سقوط طائرة بدون طيار

سقطت قذيفة في مدينة نويبع في مصر، اليوم الجمعة، بعد إصابة 6 أشخاص إثر سقوط صاروخ في طابا المتاخمة لحدود إسرائيل، التي يشنّ جيشها حربا على قطاع غزة المحاصَر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال الساعات الأخيرة تم رصد تهديد من الجوّ فوق البحر الأحمر".

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين، لم تسمّهما، بسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات بشأن سقوط القذيفة.

وأصيب ستة أشخاص، من جراء سقوط صاروخ ليل الخميس - الجمعة في مدينة طابا، بحسب ما أكدت وسائل إعلام وشهود.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان "مغادرة 4 من بين 6 مصابين المستشفى جراء سقوط جسم منفجر في مدينة طابا".

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عبر "فيسبوك" "بسقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهويه صباح اليوم الجمعة الموافق 27 /10/ 2023 بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا".

وأضاف: "أسفر الحادث عن اصابات طفيفة لعدد 6 فرد، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة... والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية القريبة من الاستخبارات المصرية، أنه "في إطار التصعيد الحالي في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود قولهم إن الصاروخ أصاب مبنى ملحقا بمستشفى في هذه المدينة المطلة على البحر الأحمر، والواقعة في الطرف الشرقي من سيناء، حيث يوجد معبر حدودي إلى إسرائيل.

وتظهر صور بثتها وسائل إعلام محلية، ونشرتها شبكات التواصل الاجتماعي مبنى متضررا، وعددا من المركبات المحطمة في المكان.

والأحد الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود. من جانبه، أشار متحدث عسكري مصري إلى تسجيل "إصابات طفيفة" في صفوف القوات المصرية بنيران الدبابة الإسرائيلية حينها.

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