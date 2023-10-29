متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان بعد هبوط طائرة قدمت من إسرائيل

أظهرت بعض الفيديوهات أن العشرات من المحتجين قد نجحوا بالوصول إلى منطقة الإقلاع في المطار، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن السلطات الداغستانية، قد عزّزت من تواجُد قوات الأمن في المكان.

اقتحم متظاهرون مطارا في داغستان، مساء اليوم الأحد، بعد هبوط طائرة قدمت من إسرائيل، في ظلّ الحرب المتواصلة على قطاع غزة المحاصَر.

وأظهرت عدة فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، اقتحام العشرات على الأقل للمطار، وعمد بعضهم إلى كسر أبواب غرف في المطار.

متظاهرون في #داغستان، اقتحموا المطار بعد هبوط طائرة قادمة من #إسرائيل، واندلاع مناوشات ومهاجمة سيارة لقوات الأمن.



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كما أظهرت بعض الفيديوهات أن العشرات من المحتجين قد نجحوا بالوصول إلى منطقة الإقلاع في المطار، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن السلطات الداغستانية، قد عزّزت من تواجُد قوات الأمن في المكان.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية كذلك إلى أن أيًّا من المسافرين الإسرائيليين، لم يُصَب بأذى؛ مؤكدة أن قوات الأمن عمدت إلى إبقاءهم في الطائرة التي أُغلِق بابها، في حين استُدعيت قوات معززة أرى للمطار، أظهرت فيديوهات وصول بعضها.

وذكرت تقارير أخرى أن الطائرة التي كانت قد أقلعت من تل أبيب قبل أن تهبط في داغستان، لا تتبع إلى شركات طيران إسرائيلية، غير أنها قالت إنها تضمّ ركابا إسرائيليين.

انتشار قوات أمن في المطار في #داغستان. pic.twitter.com/Gvevhnvocf — موقع عرب 48 (@arab48website) October 29, 2023

وأكدت وسائل إعلام روسية أن "سلطات داغستان تضطر لإغلاق مطار العاصمة محج قلعة بعد اقتحامه من جانب محتجين على هبوط طائرة ركاب إسرائيلية".

وقال مجلس الأمن الوطني الإسرائيليّ، ومكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية، إنهم "يتابعون الحدث الذي وقع في داغستان؛ في محاولة لتكوين صورة واضحة عن الوضع".

وأضاف بيان صدر عنهم أنه "بحسب التقارير الواردة في روسيا، لا يوجد يهود أو إسرائيليون على متن الطائرة التي وصلت من تل أبيب".

وذكر البيان أن إسرائيل "تتوقع من سلطات تطبيق القانون الروسية حماية سلامة جميع المواطنين الإسرائيليين واليهود أينما كانوا، والتصرُّف بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد التحريض الجامح الموجَّه ضد اليهود والإسرائيليين".

وفي وقت سابق الأحد، استدعت إسرائيل السفير الروسيّ لديها، احتجاجا على زيارة وفد من حركة "حماس" إلى العاصمة الروسية موسكو، الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان.

وذكرت الخارجية في بيانها أنه "تم استدعاء سفير روسيا لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، صباح اليوم، للاحتجاج في وزارة الخارجية في القدس (المحتلة) عقب زيارة وفد حماس إلى موسكو".