"حزب الله" ينعى مقاتلا له إثر تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيليّ

حزب الله ينعى مقاتلا له، فيما نُفذت أمس الأحد، عمليات إطلاق قذائف صاروخية من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، أصابت إحداها منزلين في كريات شمونة.

نعى "حزب الله"، اليوم الإثنين، مقاتلا له قال إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، في بيان مقتضب نشره اليوم، وذلك بعد ليلة أعلن فيها استهدافه مواقع عسكرية وقوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيليّ مهاجمة مجموعة من المقاتلين استهدفت مواقع إسرائيلية، كما قصفت طائرات الاحتلال بنى تحتية تابعة لحزب الله.

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ونُفذت أمس الأحد، عمليات إطلاق قذائف صاروخية من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، أصابت إحداها منزلين في كريات شمونة، وقال جيش الاحتلال إن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخين؛ وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن عمليتي اعتراض نفذتا بواسطة بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي.

في المقابل، أفادت مصادر لبنانية، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية أطراف بلدات البستان، ومروحين، وزبقين ومحيط منطقة اللبونة، جنوبي لبنان. ولفتت المصادر إلى أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا أطراف بلدتي كفرشوبا وشبعا جنوبي لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران والقصف بين القوات الإسرائيلية وحزب الله وفصائل فلسطينية تنشط في لبنان، مع تصاعد حدة المواجهة على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، وتكثيف الغارات الجوية وتدمير أحياء بكاملها على رؤوس ساكنيها، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الآلاف.

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