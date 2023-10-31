استهداف موقع البيّاض الإسرائيلي من جنوبي لبنان والاحتلال يردّ بالنار

قامت قوات حزب الله باستهداف موقع إسرائيلي في جنوب لبنان، ردا على ذلك، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان، في أول تبادل لإطلاق النار بين الطرفين خلال اليوم.

استهدفت قوات حزب الله في جنوبي لبنان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، موقع البياض الإسرائيلي بنيران مباشرة، وبالتزامن دوت صافرات الإنذار في بلدة المطلة الإسرائيلية الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد.

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وردّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف على مواقع في جنوبي لبنان، ويُذكر أن تبادل إطلاق النار هو الأول خلال اليوم الثلاثاء.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تواصل الجبهة الشمالية تسجيل عمليات تبادل إطلاق نار شملت؛ صواريخ مضادة للدروع، وقصف مدفعي، وقذائف هاون، وقصف بسلاح الجو، بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله.

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