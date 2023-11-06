اتهام محمد جبارين وأحمد خليفة بـ"التماثل والتحريض على الإرهاب"

نسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للناشطين "التحريض على الإرهاب" و"التماثل مع تنظيم إرهابي" في مظاهرة ادّعت أنها غير قانونية.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام بحق الناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للناشطين "التحريض على الإرهاب" و"التماثل مع تنظيم إرهابي" في مظاهرة ادّعت أنها غير قانونية.

وقررت المحكمة تأجيل موعد الجلسة، لغاية يوم الإثنين المقبل، بناءً على طلب طاقم الدفاع، المكوّن من المحامية ميسانة موراني ود. حسن جبارين عن طاقم "عدالة"، والمحامية أفنان خليفة عن أحمد خليفة، حتى يتسنّى لهم دراسة لوائح الاتهام والأدلة. وستناقش المحكمة حينئذٍ طلب النيابة بالاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، وإلى ذلك الحين سيبقى المتهمان قيد الاعتقال.

وهذه الجلسة هي الخامسة منذ اعتقالهما الشهر الماضي، إذ عقدت معظم الجلسات السابقة في محكمة الصلح في مدينة عكا.

وقال مركز عدالة إنه "لأول مرة منذ 25 عامًا يحدث أن يتم تمديد اعتقال متظاهر طوال هذه المدة على خلفية مظاهرة وشعارات مرفوعة فيها. إن الشعارات المنسوبة لهما هي شعارات عادية نقولها في كل عدوان على غزة ولا تشكل تحريضًا أو دعمًا للإرهاب كما هو مزعوم. لذا نحن نرى بهذه لائحه الاتهام تجريم لفحوى مظاهرات شعبنا وتجريم رفضنا للعدوان على غزة".

يذكر أنه خلال المسيرة التي دعت لوقف الحرب على قطاع غزة، اعتقل من مدينة أم الفحم 12 شخصًا، أطلق سراح 10 أشخاص وحتى اللحظة لا يزال قيد الاعتقال الناشطين محمد جبارين وأحمد خليفة.