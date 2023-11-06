اعتقال 3 شبان من الناصرة على "خلفية قومية"

وفقا لادعاء الشرطة فإن "ثلاثة شبان (21 و18 و17 عاما) اعتدوا بوحشية، الليلة الماضية، على شاب (19 عاما) في محطة للمسافرين بمدينة (نوف هجليل)، كما يبدو، على خلفية قومية".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، ثلاثة شبان من مدينة الناصرة بشبهة "الاعتداء على شاب يهودي على خلفية قومية".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، بطلب الشرطة تمديد اعتقال الشبان الثلاثة على ذمة التحقيق بالشبهات المنسوبة إليهم.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "ثلاثة شبان (21 و18 و17 عاما) اعتدوا بوحشية، الليلة الماضية، على شاب (19 عاما) في محطة للمسافرين بمدينة (نوف هجليل)، كما يبدو، على خلفية قومية".

وأضافت أن "أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان فتحوا ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل، وتبين أن الضحية كان برفقة شابتين داخل محطة الحافلات، واعتدى عليه الشبان الثلاثة، إذ صرخ أحدهم بوجهه (على العربي لا ينظرون هكذا)، وفروا من المكان. وتوجه المصاب لتلقي العلاج الطبي".