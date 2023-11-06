رئيس الوزراء الأردني: محاولات تهجير الفلسطينيين خط أحمر ونعتبرها بمثابة "إعلان حرب"

رئيس الوزراء الأردني يقول إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته"، مشيرا إلى أن محاولات تهجير الفلسطينيين "خط أحمر" وبمثابة "إعلان حرب" على الأردن.

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن "أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة ‘إعلان حرب‘"، وأضاف الخصاونة أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على ‎غزة وتداعياته".

جاء ذلك في لقاء عقد في مجلس النواب الأردني مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية، أوردتها وكالة الأنباء الروسية الأردنية ("بترا")، اليوم، الإثنين. وقال الخصاونة إن "استمرار العدوان الآثم على قطاع غزة بكل جرائمه يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف الخصاونة "لا بد من وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، فالقانون الدَّولي الإنساني يحرم ويجرم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء".

وتابع "كلنا على قلب رجل واحد خلف جلالة الملك، مؤسسات وأحزاب ومواطنون، في مواقفه المشرفة لنُصرة القضيَّة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة؛ فالأردن القوي هو الأقدر على خدمة القضية الفلسطينية".

الخصاونة: كلُّ الخيارات مطروحة على الطَّاولة بالنِّسبة للأردن في إطار الموقف المتدرِّج في التَّعاطي مع العدوان الإسرائيلي على #غزَّة وتداعياته. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) November 6, 2023

وقال إن "العدوان الإسرائيلي لن ينجح في القفز على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط 4 حزيران 1967 وفق حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن معالجة قضايا القدس والاستيطان والحدود واللاجئين، والحفاظ على المصالح الأردنية".

مشيرا إلى أن "مظاهر التعبير الحضاري سقفها مفتوح أمام الأردنيين؛ ونشكر أجهزتنا الأمنية على تعاملها الحضاري مع المظاهرات التي تشهدها الساحة الأردنية".

والليلة الماضية، أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا في غزة مخصصة لمستشفى ميداني أردني، وذلك في منشور على حسابه الخاص في منصة "إكس".

وكتب الملك: "تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة"، مضيفا "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

فيما نقل بيان للجيش الأردني عن مصدر عسكري أنه "بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه".

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، تحدث لوكالة "فرانس برس"، اليوم الإثنين، إن إنزال المساعدات الطبية جوا إلى غزة الذي أعلنه الأردن خلال الليل، تم "بالتنسيق" مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الناطق "الليلة الماضية، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، ألقت طائرة أردنية معدات طبية ومواد غذائية للمستشفى الأردني في قطاع غزة. ستستخدم الطواقم الطبية هذه المعدات لمساعدة المرضى".

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن الجيش أنه "بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي أسقطت طائرة أردنية معدات طبية ومنتجات غذائية إلى المستشفى الأردني في غزة، وسيستخدم المستشفى هذه المعدات للموظفين والمرضى".

والأربعاء الماضي، قررت عمّان استدعاء سفيرها لدى إسرائيل "فورا" احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي اندلعت عقب هجوم القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.