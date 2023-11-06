قصف إسرائيلي يطاول أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة جنوبي لبنان

تعرض محيط بلدات لبنانية حدودية، اليوم الإثنين، لقصف مدفعي إسرائيلي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأبناء اللبنانية الرسمية أن "محيط بلدتي الناقورة واللبونة يتعرض لقصف معاد مباشر".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي قصف مساء الأحد محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب، وأطلق فوقها قنابل مضيئة طوال الليل وحتى الفجر.

وفي سياق متصل، تحدثت الوكالة عن تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط من الحدود، وصولا إلى مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.

وتشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان منذ نحو شهر، تبادلا متقطعا لإطلاق النيران، بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.