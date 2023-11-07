إغلاق شوارع في الجليل الأعلى ومطالبة سكان بالبقاء بجانب "أماكن آمنة"

يأتي هذا الإنذار والمنع لتحرك السيارات، وفقا لتقديرات إسرائيلية، إثر المخاوف من استهداف حركة السيارات أو الأشخاص في هذه المنطقة بصواريخ مضادة للدروع من جنوبي لبنان.

من تبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية مع لبنان (Getty images)

أغلق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عدة شوارع في الجليل الأعلى، وطالبت الجبهة الداخلية سكان 10 بلدات إسرائيلية (الفارغة بمعظمها) البقاء بجانب "أماكن آمنة"، في البلدات القريبة على الحدود مع لبنان.

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وشمل إنذار الجبهة الداخلية المستوطنات؛ "معيان باروخ"، "كفار غلعادي"، "مسغاف عام"، "منارا"، "يفتاح"، "مالكية"، "كفار يوفال"، "المطلة"، "مرجليوت"، "وراموت نفتالي"، وكلها على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ويأتي هذا الإنذار والمنع لتحرك السيارات، وفقا لتقديرات إسرائيلية، إثر المخاوف من استهداف حركة السيارات أو الأشخاص في هذه المنطقة بصواريخ مضادة للدروع من جنوبي لبنان.

ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي أوضح أنه "لا يوجد أي حدث أمني ملموس"، لكن رغم ذلك تقرر قطع الطرقات بعد تقييم الوضع. ويُشار إلى أنه تم إغلاق الطرق بعد أن تم فتحها لحركة السير بعد ظهر أمس الإثنين.