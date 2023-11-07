مصرع عامل سقط من علو في أبو غوش

أسفر حادث عمل في قرية أبو غوش بالقرب من مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، عن مصرع عامل أربعيني، إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

لقي عامل، في الأربعينيات من العمر، مصرعه اليوم، الثلاثاء، إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بقرية أبو غوش (تقع إلى الشّمالِ الغربيّ من مدينةِ القُدس وتبعدُ عنها حوالي 13 كم).

وأفادت مصادر طبية بأنها تلقت بلاغا، الساعة 11:04، عن سقوط عامل من علو خلال عمله في ورشة للبناء بأبو غوش.

وأقر الطاقم الطبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" وفاة العامل في المكان، بعد فشل كافة عمليات الإنعاش لإنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

74 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، وفقا لجمعية "عنوان العامل" أن 74 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 668 عمال غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

وللمقارنة فقد لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.