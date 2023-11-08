إسرائيل تدعي إحباط هجوم لحزب الله ضد أهداف "إسرائيلية ويهودية" في البرازيل

أعلن الموساد، في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، إحباط "هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية" في البرازيل، وزعم أن الهجوم المزعوم خطط له "حزب الله" اللبناني، "بتوجيه وتمويل من النظام الإيراني".

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وجاء في البيان أن "الأجهزة الأمنية في البرازيل، بالتعاون مع الموساد وشركائه في أجهزة الأمن الإسرائيلية وأجهزة أمن دولية"، أحبطت "هجومًا في البرازيل بمبادرة حزب الله، وبتوجيه وتمويل من النظام الإيراني"، وادعى أنه كشف عن "شبكة واسعة منتشرة في بلدان أخرى حول العالم".

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