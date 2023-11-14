الجامعات الإسرائيلية تؤجل افتتاح السنة الدراسية لـ24 ديسمبر

في رسالة صدرت عن الجامعات قالت إنه "في ظل نسبة الطلاب المجندين للجيش العالية لا تُفتتح السنة الدراسية قبل 24 ديسمبر".

أجل رؤساء الجامعات الإسرائيلية، في بيان صدر عنهم، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح السنة الدراسة حتى 24 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك في ظل الحرب على قطاع غزة.

وفي رسالة صدرت عن الجامعات قالت إنه "في ظل نسبة الطلاب المجندين للجيش العالية لا تُفتتح السنة الدراسية قبل 24 ديسمبر". ويُذكر أن هذه الرسالة من رؤساء الجامعات البحثية وليس الكليات الخاصة.

وأشارت الرسالة إلى أنه حين يكون قرارا بالعودة إلى الجامعات تُرسل رسالة قبل أسبوعين من ذلك للاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة.

ويكون هذا التأجيل، للمرة الثالثة بعد أن كانت قررت الجامعات الإسرائيلية، تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد للمرة الثانية، ليس قبل تاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في ظل استمرار الحرب على غزة.