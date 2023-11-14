الجيش الإسرائيلي: اعتراض "هدف مشبوه" في سماء عكا

سُمع دوي انفجار في منطقة عكا في وقت لم تدو فيه صافرات الإنذار في المنطقة.

غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي" قبالة شواطئ مدينة عكا صباح اليوم الثلاثاء، من دون أن يحدد ما إذا كان الحديث عن تسلل طائرة مسيّرة.

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وأطلقت منظومة الدفاع الجوي صاروخ اعتراض باتجاه "الهدف"، إذ سُمع دوي انفجار في وقت لم تدو فيه صافرات الإنذار في المنطقة.

ويأتي ذلك فيما تتصاعد الأحداث والقصف المتبادل على الحدود مع لبنان في الأيام الأخيرة.

وكان "حزب الله" قد تبنى في الأيام الأخيرة إطلاق طائرات مسيرة هجومية باتجاه مواقع إسرائيلية وقوات الجيش على الحدود، بالإضافة إلى استهداف مواقع وآليات عسكرية بالصواريخ المضادة للدروع.

ويشن الجيش الإسرائيلي قصفا متكررا بواسطة طيرانه الحربي والمدفعية في جنوب لبنان، وهو ما يستهدف مناطق مأهولة بالسكان ومواقع لـ"حزب الله".

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