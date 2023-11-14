مسؤول إسرائيلي: تقدم بشأن صفقة رهائن.. قد تتحقق انفراجة خلال 72 ساعة

مسؤول أميركي يقول إن تقدما كبيرا طرأ على مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائل وحماس؛ هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن صفقة جديدة مطروحة على الطاولة "أطفال مقابل أطفال"؛ كابينيت الحرب الإسرائيلي يجتمع لمناقشة الملف؛ مظاهرات ضد نتنياهو في تل أبيب.

مسيرة تنطلق من تل أبيب وتتوجه لمكتب نتنياهو في القدس لمطالبته بإتمام صفقة للإفراج عن الأسرى (Getty Images)

نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "تقدما كبيرا" تحققق في المفاوضات الرامية للأفراج عن أسرى ورهائن لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، وأضاف أنه "قد نشهد اختراقا خلال 48-72 ساعة".

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يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد "كابينيت الحرب" الإسرائيلي لمناقشة الصفقة المطروحة على الطاولة، فيما أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إلى ملامح صفقة جديدة تشمل تبادل "الأطفال مقابل الأطفال".

وبحسب "كان 11"، فإن المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس التي تجرى عبر الوساطة القطرية - الأميركية، وصلت إلى مرحلة "متقدمة"، يتم فيها دراسة إمكانية التوصل إلى صفقة "أطفال مقابل أطفال".

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين على تفاصيل المفاوضات أن هذه الخطوة ستكون مرحلة أولية لإتمام الصفقة وتشمل إطلا سراح الأطفال من الرهائن في غزة، مقابل الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال.

وأشار التقرير، نقلا عن المصادر ذاتها، إلى أن "المفاوضات لا تزال مستمرة، ولا شيء نهائيا حتى الآن. ومع ذلك، هناك محادثات متقدمة".

وعلى صلة، تظاهر مئات الإسرائيليين، أمام مبنى الكنيست في القدس، للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما بدأت عائلات الرهائن مسيرة لخمسة أيام ستقود المشاركين فيها من تل أبيب إلى القدس.

ومن المقرر أن ينتهي التحرك الاحتجاجي أمام مكتب نتنياهو لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بـ"الموافقة على اتفاق للإفراج عن جميع الرهائن في غزة"، مشددين على أنه "يمكن اتخاذ قرار هذا المساء"، مطالبا الحكومة بـ"عدم عرقلة أي اتفاق".

من جهته، اتهم أحد قادة حماس، عزت الرشق، السلطات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بـ"خرق الاتفاق حول هدنة إنسانية عبر مطالب جديدة تعيدنا إلى نقطة البداية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المتظاهرين في تل أبيب حملوا لافتات تطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه أو عزله.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "العزل الآن"، و"ارحل"، و"بيبي (نتنياهو) مذنب"، و"استقل"، و"حكومة الفشل هي المسؤولة عن الكارثة"، و"بيبي = مكافأة لحماس".