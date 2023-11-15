إصابة بالغة الخطورة لعامل في "نوف هجليل"

أسفر حادث عمل وقع صباح اليوم، الأربعاء، في مدينة "نوف هجليل" بالقرب من الناصرة عن إصابة بالغة الخطورة لعامل خمسيني، جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب عامل خمسيني بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة في حادث عمل وقع صباح اليوم، الأربعاء، في مدينة "نوف هجليل" بالقرب من الناصرة.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة جلبوع تلقى، الساعة 10:13، بلاغا عن عامل سقط من علو خلال عمله بالترميمات في منزل بمدينة (نوف هجليل). وقدّم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (50 عاما)، وحالته بالغة الخطورة، وهو يعاني إصابات في الرأس والأطراف، ثم نقله وسط إجراء عمليات إنعاش له، إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.