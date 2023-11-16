إصابة خطيرة لعابر سبيل دهسا قرب الفريديس

أسفر حادث دهس، اليوم الخميس، عن إصابة خطيرة لعابر سبيل (54 عاما) بالقرب من مفترق قرية الفريديس.

أُصيب عابر سبيل، يبلغ من العمر 54 عاما، بجروح خطيرة من جراء تعرضه للدهس من قبل حافلة صغيرة للركاب على شارع 4، بالقرب من مفترق قرية الفريديس، ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 12:55، عن عابر سبيل أصيب من جراء دهسه من قبل حافلة صغيرة للركاب بمحاذاة قرية الفريديس".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدم العلاجات الأولية للمصاب (54) وهو يعاني إصابة خطيرة في الرأس والأطراف، نُقل على إثرها إلى مستشفى (هيلل يافيه) في الخضيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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