استطلاع: الحرب تهوي بنتنياهو... غانتس في الصدارة

نتنياهو يهوي في استطلاعات الرأي على مستوى الشخصي كمرشح لرئاسة الحكومة، وعلى صعيد المقاعد البرلمانية، في ظل تراجع شعبية الليكود تحت قيادته، غانتس أكثر السياسيين الإسرائيليين المستفيدين من الحرب على غزة على صعيد الشعبية.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، تراجع شعبية حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، فيما عزز رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، شعبيته وحزبه ليتصدر الانتخابات العامة الإسرائيلية، إذا ما أجريت اليوم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

ووفقا لاستطلاع القناة 12 الإسرائيلية، فإن "المعسكر الوطني" يحصل في انتخابات تُجرى اليوم، على 36 مقعدا، فيما يحصل الليكود على 17 مقعدا، في حين يحصل "ييش عتيد" على 15 مقعدا. في المقابل، يحافظ حزب "شاس" الحريدي على قوته ويحصل على 10 مقاعد، ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 9 مقاعد.

وتحصل "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد، كما يحصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على 7 مقاعد، في حين تحصل قائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، كما تحصل حركة "ميرتس" على 5 مقاعد ومثلها للقائمة الموحدة (5 مقاعد)، فيما تحصل الصهيونية الدينية على 4 مقاعد.

وبذلك تحصل الأحزاب المشاركة في أحزاب الائتلاف الحالي (باستثناء "المعسكر الوطني" الذي انضم لحكومة الطوارئ بعد نشوب الحرب على غزة) 45 مقعدا، فيما تحصل أحزاب المعارضة الإسرائيلية بما يشمل "المعسكر الوطني"، 75 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

علما بأن الاستطلاع يشمل عينة ضئيلة وغير تمثيلية عند العرب.

اتحاد ميرتس والعمل

وفحص الاستطلاع إمكانية خوض حزب العمل الانتخابات في قائمة مشتركة مع "ميرتس" على رأسها الجنرال في قوات الاحتياط، يائير غولان، وتأثير هذه القائمة على الخارطة السياسية. وفي هذه الحالة، يحصل المعسكر الوطني 29 مقعدا، فيما يحصل الليكود على 17 مقعدا، ويحصل "ييش عتيد" على 14 مقعدا.

في حين يحصل حزب "شاس" على 10 مقاعد، ويحصل "يسرائيل بيتينو" على 9 مقاعد، ومثلها للقائمة الجديدة برئاسة غولان (9 مقاعد)، فيما تحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، ومثلها لـ"عوتسما يهوديت" (7 مقاعد)، فيما تحصل قائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، ومثلها للقائمة الموحدة، فيما تحصل "الصهيونية الدينية" على 4 مقاعد.

قائمة بقيادة رئيس الموساد السابق

كما فحص الاستطلاع إمكانية تشكيل حزب يخوض الانتخابات، يترأسه رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وفي هذه الحالية، يحصل "المعسكر الوطني" على 29 مقعدا، والليكود على 26 مقعدا، و"ييش عتيد" على 16 مقعدا، وحزب برئاسة يوسي كوهين على 12 مقعدا؛ فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد.

في حين يحصل "يسرائيل بيتينو" على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" على 7 مقاعد، وقائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة و"ميرتس"، في حين تفشل "الصهيونية الدينية" في تجاوز نسبة الحسم، وكذلك العمل.

حزب برئاسة نفتالي بينيت

وفحص الاستطلاع إمكانية تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات، يترأسه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وفي هذه الحالية، يحصل "المعسكر الوطني" على 25 مقعدا، والليكود على 17 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت على 17 مقعدا، و"ييش عتيد" على 14 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد.

ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" على 7 مقاعد، وقائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة و"ميرتس"، في حين تفشل "الصهيونية الدينية" في تجاوز نسبة الحسم، وكذلك العمل.

الأنسب لرئاسة الحكومة!

وفي إجابة عن سؤال حول الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، تفوق غانتس في المنافسة الثنائية مع نتنياهو بفارق كبير، حيث عبّر 41% من المستطلعة آراؤهم عن دعم غانتس، مقابل 25% عبروا عن دعمهم لرئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو.

وفي مقارنة مع لبيد، لا تظر النتائج حسما في صفوف المستطلعة آراؤهم، بحيث حصل زعيم المعارضة ورئيس "ييش عتيد"، يائير لبيد، على دعم 29% من المشاركين في الاستطلاع، وهي النتيجة ذاتها التي حصل عليها نتنياهو (29%)، فيما قال 42% إن أيا منهما لا يصلح لرئاسة الحكومة.