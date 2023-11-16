الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان

استهدف قصف إسرائيليّ مواقع جنوبي لبنان، وذلك في اليوم الواحد والأربعين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وجاء ذلك فيما تواصل أمس الأربعاء، تبادل إطلاق النار بين حزب الله وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع لحزب الله جنوبيّ لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار شماليّ البلاد في "شتولا"، اليوم الخميس، وذلك في اليوم الواحد والأربعين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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جاء ذلك فيما تواصل أمس الأربعاء، تبادل إطلاق النار بين حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مهاجمة "أهداف في الأراضي اللبنانية تابعة لحزب الله، تشمل مستودع أسلحة وبنية تحتية عسكرية ونقاط مراقبة ومواقع إطلاق".

وأضاف أن "أحد مواقع الإطلاق التي هاجمها استخدمت لإطلاق صاروخ مضاد للمدرعات باتجاه منطقة شلومي".

وقبل ذلك، قال الجيش الإسرائيلي: "رصدنا عدة صواريخ أُطلقت من لبنان ونرد بمهاجمة مصادر إطلاق النار، واستهدفنا برج مراقبة لحزب الله".

في المقابل، أعلن حزب الله أمس في بيانات منفصلة، استهداف عدة مواقع إسرائيلية، من بينها؛ "موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة"، و"ثكنة برانيت الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة"، و"تجمعا لقوة مشاة في جيش الاحتلال الاسرائيلي غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ".

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