أنباء عن استشهاد شخصين برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار غرب الخليل

أُصيب فلسطينيّ برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار، قرب ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

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وقال طاقم طبيّ إسرائيليّ إن الشاب الذي حاول تنفيذ عملية إطلاق النار، قد "ترجَّل من سيّارة، وأطلق النار على القوة (الإسرائيلية المتواجدة في المكان)، التي قضت عليه".

يأتي ذلك فيما استُشهد ثلاثة شبان، بينهم أحد قادة "كتيبة جنين"، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف نفذته مسيَّرة إسرائيليّة استهدف مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات الإسرائيلية "قصفت موقعا على الأقل بين حارة الدمج وحارة الحواشين بالمخيم، ما أدى لوقوع عدة إصابات، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين".

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية "كبيرة" نحو مدينة جنين ومخيمها، "وسط اشتباكات عنيفة".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محليّة، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من مؤمن أيوب القواسمة، ومحمد القواسمة، ومحمد فوزي الخطيب وشقيقه عبد الله، ومصعب عمر الجعبري، بعد أن فّتشت منازلهم.

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