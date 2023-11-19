الاحتلال "يدمّر بنى تحتية لحزب الله".. واستهداف مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

أشار بيان جيش الاحتلال إلى أن مقاتلات حربية دمّرت بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان، واستهدفت مصادر إطلاق النار.

أُطلق من جنوب لبنان، صباح اليوم السبت، 10 قذائف هاون، نحو شلومي - شمالي البلاد، حيث سقطت بأماكن مفتوحة، وفقًا لبيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

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وأضاف بيان جيش الاحتلال أن مقاتلات حربية دمّرت بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان، واستهدفت مصادر إطلاق النار.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، عصر أمس السبت، في بيان أنه استهدف مواقع عسكرية لحزب الله ومنها منصات مراقبة وزعم أنه "دمّر منظومة صواريخ أرض جو متقدمة".

وخلال أمس السبت، أعلن حزب الله استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية بمواقع مختلفة على طول الحدود اللبنانية، بأسلحة متنوّعة وحقق فيها إصابات مباشرة ومؤكدة وفقا لبيانات منفصلة له.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال النار على عدة أطراف بلدات في جنوب لبنان وكذلك استهداف بغارات جوية على مواقع لحزب الله ومصادر إطلاق النار من جنوب لبنان نحو المواقع الإسرائيلية.

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