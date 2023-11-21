إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان نحو المطلّة.. والاحتلال يقصف أطراف بلدات لبنانية

ذكرت تقارير إسرائيلية أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق من لبنان أصاب منزلا في المطلّة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في بيان، أنه "رصد إطلاق ثلاث قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو المطلة دون وقوع إصابات"، وأضاف الاحتلال في بيانه أن "قوات الجيش تهاجم مصادر إطلاق (النار) داخل لبنان".

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وذكرت تقارير إسرائيلية أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق من لبنان أصاب منزلا في المطلّة.

وأشارت تقارير عربية إلى أن "طائرة حربية إسرائيلية أغارت على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان وأخرى استهدفت أطراف بلدتي الجبين وطير حرفا في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وكذلك تم استهداف محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان".

ويُذكر أن صافرات الإنذار دوت في مناطق متفرقة في الجليل الأعلى صباح اليوم السبت، للاشتباه في تسلل طائرة مسيّرة من لبنان، ولاحقا أعلنت الجبهة الداخلية أن "الحدث انتهى".

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، أمس الإثنين، استهداف مركز قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت الإسرائيلية في مناسبتين مختلفتين صباح، الإثنين، بصواريخ "بركان" من العيار الثقيل، ومهاجمة قوات ومواقع عسكرية إسرائيلية، فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي طاول بلدات حدودية جنوبي لبنان.

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