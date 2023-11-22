استشهاد 5 شبان بصاروخ من مسيرة بمخيم طولكرم

استهدف مسلحون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع خلال تقدمها إلى داخل المخيم، في حين شرعت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل طولكرم بالسواتر الترابية.

استشهد 5 شبان بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة إسرائيلية مسيرة، فجر اليوم الأربعاء، وذلك خلال اقتحام واسع لقوات الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيمها.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشهداء الذين ارتقوا بعد قصف الاحتلال لمخيم طولكرم، هم: رامي الشوملي وعدي الزيات وأحمد سليط ومحمد أبو عنين وبسام الشافعي.

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واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم بعدد كبير من الآليات العسكرية، بينها جرافتان، وحاصرت جميع الطرق المؤدية إلى مخيم طولكرم.

ونشرت قوات الاحتلال القناصة على عدد من البنايات المحيطة بمخيم طولكرم، وأعلنت عن المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

شهداء مخيم طولكرم فجر اليوم الأربعاء

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع خلال تقدمها إلى داخل المخيم، في حين شرعت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل طولكرم بالسواتر الترابية.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الجرحى بعد اقتحام قسم الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، حيث طوقت آليات الاحتلال مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى الاسراء التخصصي في طولكرم، ولاحقت سيارات الإسعاف وفتشتها خلال تقلها للمصابين.

كما حاصرت قوات الاحتلال مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وتواجدت عدة آليات للاحتلال عند مدخل الطوارئ.