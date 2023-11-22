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22/11/2023 - 15:47

خاص | المتابعة وعدالة يحذران من إدراج معتقلات من الداخل ما بعد 7 أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى

مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، حذّر من أخطار إدراج أسماء طالبات جامعيات من الداخل اعتقلن، حديثا، في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.

خاص | المتابعة وعدالة يحذران من إدراج معتقلات من الداخل ما بعد 7 أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى

أرشيفية (Getty Images)

حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل و"عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، من إدراج اسماء معتقلات من الداخل ما بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وحذر مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، أخطار إدراج أسماء طالبات جامعيات من الداخل اعتقلن، حديثا، في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.

ووفقا لمعلومات وصلت المتابعة وعدالة فإن السلطات الإسرائيلية قد تحاول إدراج عدة طالبات عربيات من الداخل في إطار الصفقة على اعتبار أنهن جزء من الأسيرات الفلسطينيات المنوي إطلاق سراحهن في إطار الصفقة، على الرغم من أنهن اعتقلن، حديثا، وإن إطلاق سراحهن ضمن الصفقة قد يتبعه سحب المواطنة وغيرها من الأخطار القانونية التي قد تواجههن مستقبلا في إسرائيل.

يذكر أن عدة فتيات وطالبات جامعيات اعتقلن، في الآونة الأخيرة، بشبهة "التماثل والتحريض على الإرهاب"، وجرى تمديد اعتقالهن، مؤقتا، ولم تقدم ضدهن لوائح اتهام أو تصدر بحقهن أحكام قضائية بصورة نهائية.

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