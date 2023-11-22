خاص | المتابعة وعدالة يحذران من إدراج معتقلات من الداخل ما بعد 7 أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى

مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، حذّر من أخطار إدراج أسماء طالبات جامعيات من الداخل اعتقلن، حديثا، في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.

حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل و"عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، من إدراج اسماء معتقلات من الداخل ما بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وحذر مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، أخطار إدراج أسماء طالبات جامعيات من الداخل اعتقلن، حديثا، في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.

المتابعة وعدالة يحذران من إدراج معتقلات ما بعد 7 أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى...



خاص عرب 48 | المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة يتحدث عن مخاطر إدراج طالبات جامعيات من الداخل اعتقلن مؤخرا في صفقة تبادل مع حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.



وفق معلومات… pic.twitter.com/y4UykMn7mQ — موقع عرب 48 (@arab48website) November 22, 2023

ووفقا لمعلومات وصلت المتابعة وعدالة فإن السلطات الإسرائيلية قد تحاول إدراج عدة طالبات عربيات من الداخل في إطار الصفقة على اعتبار أنهن جزء من الأسيرات الفلسطينيات المنوي إطلاق سراحهن في إطار الصفقة، على الرغم من أنهن اعتقلن، حديثا، وإن إطلاق سراحهن ضمن الصفقة قد يتبعه سحب المواطنة وغيرها من الأخطار القانونية التي قد تواجههن مستقبلا في إسرائيل.

يذكر أن عدة فتيات وطالبات جامعيات اعتقلن، في الآونة الأخيرة، بشبهة "التماثل والتحريض على الإرهاب"، وجرى تمديد اعتقالهن، مؤقتا، ولم تقدم ضدهن لوائح اتهام أو تصدر بحقهن أحكام قضائية بصورة نهائية.