إصابة خطيرة لعامل في النقب

أسفر حادث عمل في منطقة النقب عن إصابة خطيرة لعامل (62 عاما)، صباح اليوم، ، وجرى نقله إلى مستشفى (سوروكا) في مدينة بئر السبع بمروحية طبية لاستكمال العلاج.

أصيب عامل، يبلغ 62 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وجاء في التفاصيل، أن العامل أصيب خلال عمله من جسم ثقيل، على ما يبدو، وجرى نقله إلى مستشفى (سوروكا) في مدينة بئر السبع بمروحية طبية تابعة لخدمة "نجمة داود الحمراء" بعد أن تلقى العلاجات الأولية من الطاقم الطبي في المكان.

وذكرت مصادر طبية أن "العامل يعاني إصابة خطيرة في القسم السفلي من الجسم".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.