صافرات إنذار بالجليل الأعلى وقصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

تجدد صباح اليوم الخميس، القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في مناطق متفرقة في الجليل الأعلى.

أعلن حزب الله إطلاق صواريخ باتجاه الموقع العسكري "سعسع" الإسرائيلي قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي شيحين والجبين في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

وكان حزب الله، نعى، أمس الأربعاء، 5 من مقاتليه، بينهم نجل رئيس كتلة الحزب البرلمانية النائب محمد رعد، بعد مقتلهم بغارة إسرائيلية في منزل كانوا فيه بجنوب لبنان.