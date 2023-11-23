قتيل بجريمة إطلاق نار في حي الجواريش بالرملة

تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 205 أشخاص بينهم 15 امرأة.

قتل الشاب سامي الشمالي في العشرينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار نفذت في حي الجواريش في مدينة الرملة، فجر اليوم الخميس.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في حي الجواريش، حيث هرعت للمكان وقدمت له العلاجات الميدانية، ومن ثم نقل وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى "اسافه هروفيه" في صرفند، لكن أعلن لاحقا عن وفاته بعد فشل الأطباء إنقاذ حياته.

وحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الشاب الشمالي إلى جريمة إطلاق نار قبالة منزل في حي الجواريش، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، حيث رجحت الشرطة أن تكون الخلفية جنائية.

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 205 أشخاص بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما أن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.