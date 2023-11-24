صفقة تبادل الأسرى: وصول الرهائن الإسرائيليين إلى مصر استعدادا لنقلهم إلى إسرائيل

استلمت طواقم الصليب الأحمر الرهائن الإسرائيليين في جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم من هناك إلى معبر رفح حيث من المزمع أن يقوم الجانب المصري بتسليمهم لإسرائيل عبر معبر "نيتسانا".

تستلم إسرائيل مساء اليوم الجمعة 13 رهينة من قطاع غزة في إطار صفقة تبادل الأسرى التي جرى إبرامها مع حركة "حماس" مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال على مدار أيام الهدنة الأربعة التي بدأت عند الساعة السابعة من صباح اليوم.

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع، قوله إن "المحتجزين وصلوا إلى الجانب المصري، وهوياتهم مطابقة مع قائمة المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم والتي استلمناها في وقت سابق".

واستلمت طواقم الصليب الأحمر الرهائن الإسرائيليين في جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم من هناك إلى معبر رفح حيث من المزمع أن يقوم الجانب المصري بتسليمهم لإسرائيل عبر معبر "نيتسانا".

وأعلنت كتائب القسام أنها أتمت تسليم المحتجزين الإسرائيليين الـ13 إلى الصليب الأحمر.

ومن المزمع أن يتم نقل الرهائن الإسرائيليين بواسطة مروحيات من مصر إلى العديد من المستشفيات الإسرائيلية، وهناك سيتم خضوعهم لفحوصات طبية ولقاء عائلاتهم.

وجاء عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، أن نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، يقومان بمتابعة عملية إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة عن كثب في غرفة العمليات بمقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب.

يتبع...