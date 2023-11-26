مقتل شاب وإصابة آخر بإطلاق نار في كفر قرع

أُصيب الشاب بجراح حرجة، فيما أُصيب آخر كان برفقته في مدينة كفر قرع، ونُقل على إثر ذلك إلى مستشفى "هيلل يافيه" في مدينة الخضيرة، حيث أُقرّت وفاته هناك.

قُتل شاب يبلغ من العمر 40 عامًا، مساء الأحد، بعد تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مركز مدينة كفر قرع.

وعُلم أن ضحية جريمة إطلاق النار هو محمد علي أبو واصل.

ضحية جريمة إطلاق النار، أبو واصل

وأُصيب الشاب بجراح حرجة، ونُقل على إثر ذلك إلى مستشفى "هيلل يافيه" في مدينة الخضيرة، حيث أُقرّت وفاته هناك.

كما أُصيب شاب آخر بجراح متوسطة الخطورة، وجاء في التفاصيل أنه كان متواجدا مع الضحية في المركبة عندما تعرّضا لإطلاق النار.

من موقع الجريمة

وعملت طواقم طبية على تقديم الإسعافات الأولية للشابين المصابين، وتم نقلهما إلى المستشفى حيث أُقرّت فاة أحدهما لاحقا.

وشهدت مدينة كفرقرع حالة من الغضب والاستياء العارم في أعقاب جريمة القتل، وبخاصة أن المدينة تشهد نوعا من الهدوء في كل ما يتعلق باطلاق النار منذ قرابة شهر ونصف، بعد فترة شهدت عدة جرائم.

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 205 أشخاص بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما أن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.