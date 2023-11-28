تقرير: بدء إجراءات تسليم 10 رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر

تقرير إسرائيلي عن بدء إجراءات تسليم الصليب الأحمر الرهائن الإسرائيليين الـ10 الذين من المقرر أن تشملهم الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى، بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة التي جرى الاتفاق على تمديدها مساء الإثنين.

أكدت أجهزة الأمن الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مقاتلي كتائب القسام شرعوا بتسليم الرهائن الإسرائيليين العشرة الذين ستشملهم الدفعة الخامسة من صفقة التواصل، إلى طواقم الصليب الأحمر، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

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و​س​​​​​​يتم الإفراج، في وقت لاحق مساء اليوم، عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين مع تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يومين، حسبما أكّد الجيش الإسرائيلي ومصدر مقرب من حماس، فيما لا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة "كارثيًا".

وصباح الثلاثاء قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تلقت قائمة بأسماء عشرة رهائن سيفرج عنهم خلال اليوم من دون أن تكشف اسماءهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في مقابل تسلم حركة حماس قائمة تضم أسماء 30 أسيرا فلسطينيًا، في اليوم الخامس من الهدنة.

وقبل ساعات قليلة من انتهاء مدة الهدنة الأساسية، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس، ما من شأنه السماح بالافراج عن نحو 20 رهينة و60 أسيرا فلسطينيا إضافيا في سجون الاحتلال.

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