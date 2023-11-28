مقتل شخص بجريمة إطلاق نار في الناصرة

جريمة قتل ثانية يشهدها المجتمع العربي اليوم الثلاثاء، ترفع حصيلة ضحايا الجريمة منذ مطلع العام الجاري إلى 207 أشخاص بينهم 15 امرأة؛ الجريمة وقعت في الحارة الشرقية في الناصرة وراح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 45 عاما.

من مكان الجريمة في الناصرة

قتل شخص (45 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت، في مدينة الناصرة، في جريمة قتل هي الثانية التي يشهدها المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني اليوم، الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وعُلم أن الجريمة ارتكبت في الحارة الشرقية في مدينة الناصرة على خلفية لم تتضح بعد.

وأفادت الطواقم الطبية بأن "لم يكن لديها خيار سوى إقرار وفاته في مكان الجريمة بسبب طبيعة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها".

وفي وقت سابق اليوم، قُتل عيسى شعبان (40 عامًا) من اللد، في جريمة إطلاق نار بكفر قرع، في منطقة وادي عارة.

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 207 أشخاص بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.